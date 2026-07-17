Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
— 1 Timothy 4:12
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