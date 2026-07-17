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Cliff Williams / TPI Bentley Williams helps remove an old set of stairs to all the construction of a ramp into a home. Williams and other teenagers volunteered three days through Project 4:12 in Tallassee last week.

Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

— 1 Timothy 4:12

PHOTOS: Project 4:12 comes to Tallassee

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