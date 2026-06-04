The Reeltown High School band is only expanding and as a result so are its needs. 

RHS band director Eric Thompson said when he first started as band director in 2021 the marching band consisted of 32 students. Next year, the band is slated to have 75 students. The productions are also getting bigger, which means transporting more instruments and props. 

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Subnitted / TPI The Reeltown High School band is raising funds for a new equipment truck. They hope the truck will be ready before the first football game of the fall season.