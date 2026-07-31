Cliff Williams / TPI Elmore County officials join City of Tallassee officials for a razing ceremony at the old Tallassee Parks and Recreation Center. A new 30,000 square foot center is being built at the current location.
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Cliff Williams / TPI Elmore County officials join City of Tallassee officials for a razing ceremony at the old Tallassee Parks and Recreation Center. A new 30,000 square foot center is being built at the current location.

Terrell Brown remembers playing basketball in the Tallassee Recreation Center on Gilmer Avenue as a teenager. Now he is a Tallassee city councilmember.

“It was my safe space,” Brown said. “It was my space to come and play and be a kid.”

Cliff Williams / TPI Construction crews are tearing down the old Tallassee rec center to make way for a new one at the same location.
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Cliff Williams / TPI Construction crews are tearing down the old Tallassee rec center to make way for a new one at the same location.

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