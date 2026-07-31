Terrell Brown remembers playing basketball in the Tallassee Recreation Center on Gilmer Avenue as a teenager. Now he is a Tallassee city councilmember.
“It was my safe space,” Brown said. “It was my space to come and play and be a kid.”
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