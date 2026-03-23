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Submitted / TPI The Tallassee High School FFA Livestock judging team of Shelia Francisco, left, Lily Fravan, Angelina Francisco and Emily Vazquez won first place in the Alabama FFA Central District Competition. They are the first all girls team from Tallassee to do so.

Everyone thought it would be a quiet ride home from the Alabama FFA Central District Livestock Judging competition. 

After all, the team of four had less than five months under their belts in studying the four required divisions — cattle, goats, sheep and swine.

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