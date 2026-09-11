Marbury is a football team that has always struggled.

The Bulldogs have often been overlooked, but after a 35-7 thrashing of Elmore County a week ago, Class 4A Region 4 may have a new big dog on its hands.

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Cliff Williams / TPI Tallassee’s Trent Morris (7) breaks through the line against Holtville. The Tigers are 0-3 on the year, while Marbury is 3-0 on the year.

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