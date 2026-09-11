Featured Tallassee searching for first win of season Sep 11, 2026 3 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Marbury is a football team that has always struggled.The Bulldogs have often been overlooked, but after a 35-7 thrashing of Elmore County a week ago, Class 4A Region 4 may have a new big dog on its hands. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?mp?5 %2==2DD66 :D 23@FE E@ 7:?5 @FE 2D :E EC2G6=D 24C@DD E96 4@F?EJ 2?5 :?E@ pFE2F82 r@F?EJ 7@C 2 >2E49FA H:E9 |2C3FCJ @? uC:52J ?:89E]k^DA2?mk^Am Buy Now Cliff Williams / TPI Tallassee’s Trent Morris (7) breaks through the line against Holtville. The Tigers are 0-3 on the year, while Marbury is 3-0 on the year. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 kAmkDA2?m%96 qF==5@8D Wb\_[ `\_X 2C6 @77 E@ 2? F?56762E65 DE2CE 2?5 92G6 D4@C65 bd A@:?ED :? 2== E9C66 @7 E96:C 82>6D D@ 72C E9:D D62D@?]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96C6 5@6D?’E D66> E@ 36 @?6 ECF6 DE2?5@FE 7@C E96 qF==5@8D] #2E96C[ E96J 2C6 G6CJ H6==\32=2?465 6DA64:2==J @? E96 @776?D:G6 D:56] #F??:?8 324< y2:56? qC6H6C =625D E96 CFD9:?8 2EE24< H:E9 2? 2G6C286 @7 gb]d J2C5D A6C 82>6 2?5 96’D 7@==@H65 3J BF2CE6C324< p=6I w2>3J H:E9 2 c`]b 2G6C286]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m#646:G:?8 H:D6[ y292?E9@?J |@CC6== =625D |2C3FCJ H:E9 dh]b J2C5D A6C 82>6[ 7@==@H65 4=@D6=J 3J y2>2C qC@H? 2?5 r@=6 z6?J@?[ H9@ 2C6 2G6C28:?8 ce]_ 2?5 c`]_ J2C5D A6C 82>6[ C6DA64E:G6=J]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mu@C %2==2DD66[ E96 %:86CD 92G6 DECF88=65 E@ 7:?5 E96:C 7@@E:?8 3FE E96J D9@H65 E96:C @776?D:G6 AC@H6DD 282:?DE w@=EG:==6 H96? E96J D4@C65 2 D62D@?\9:89 c_ A@:?ED]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%2==2DD66 D2H 2E9=6E6D H:E9 :>AC6DD:G6 ?F>36CD @? E96 ?:89E] %C2J %6CCJ 42CC:65 E96 32== `h E:>6D 7@C hf J2C5D] w2>A {@G6 42CC:65 E96 32== E9C66 E:>6D 7@C f J2C5D 3FE EH@ @7 E9@D6 42CC:6D H6C6 E@F495@H?D @7 d 2?5 ` J2C5D[ C6DA64E:G6=J] "F2CE6C324< %C6?E |@CC:D C2? E96 32== 6:89E E:>6D 7@C fg J2C5D :?4=F5:?8 2 E@F495@H? @7 ac J2C5D] w6 H2D 2=D@ `a @7 aa A2DD:?8 7@C ab` J2C5D H:E9 @?6 :?E6C46AE:@?] |@CC:D 7@F?5 wF5D@? %:>>6C>2? 7@C 2 ff\J2C5 E@F495@H? 2?5 {@G6 7@C 2 bd\J2C5 E@F495@H?]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m}@H[ E96 %:86CD ?665 E@ AFE E92E 2== E@86E96C 282:? :7 E96J 9@A6 E@ H2=< 2H2J H:E9 E96:C 7:CDE H:? @7 E96 D62D@?]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Tribune e-Edition Tallassee Tribune Tallassee Tribune Most Popular Tallassee police using ‘officer discretion’ on exhausts Bulldogs hang on as big plays, scores dominate game Reeltown keeps goose egg streak alive against B.B. Comer Elmore County falls in region opener Tallassee gaming den open for all Local Weather Currently in Alexander City 75° Rain84° / 73° 3 PM 76° 4 PM 76° 5 PM 76° 6 PM 78° 7 PM 76° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.