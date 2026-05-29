As the largest corporate foundation in the state, the Alabama Power Foundation is on a mission to serve. 

Alabama Power Foundation community relations manager Steve Marlowe visited the Dadeville Kiwanis Club members last Thursday to detail what the foundation offers. Marlowe said any nonprofit organization is welcome to make a request to the foundation, but the best way to do it is to contact the local community relations manager. 

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Sarah Chase / TPI Alabaama Power Foundation community relations manager Steve Marlowe details the foundation's grant programs to Kiwanis Club members.