Exploring nature’s most interesting — and sometimes rarest — creatures continues at the Dadeville Public Library.

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Sarah Chase / TPI Animal Tales presenter/naturalist Kaitlyn Thompson walks around the Dadeville Public Library bookstore basement so attendees can get a closer look at the African Hedgehog.

Tuesday’s summer reading program at the library welcomed Animal Tales presenter/naturalist Kaitlyn Thompson. Thompson was not alone in her visit. With her, she brought an African hedgehog, African spurred tortoise, African emperor scorpion, Madagascar hissing cockroaches, gopher snake and a red-crested turaco. 