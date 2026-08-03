The Dadeville volleyball team had taken a leg up on the court over the course of Beverly Barron’s tenure with the Tigers. That same level of success has carried over into the classroom as well. 

Last week, the Alabama Volleyball Coaches Association announced that over 1,400 schools across the country exemplified that prowess in the classroom, with Dadeville seeing its name on the list. 

Dadeville takes senior night victory over Central Coosa
Buy Now

File / TPI 

The Dadeville volleyball team was recognized for its achievements in the classroom for the second consecutive year. The Tigers maintain a year-long grade-point average of at least 3.3 on a 4.0 scale (or 4.1 on a 5.0 scale).