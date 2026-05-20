A decathlon is a two-day track and field event in which an athlete competes in 10 events, ranging from sprints and distance to jumps and throws. Finding someone who specializes in so many events is like finding a needle in a haystack. 

However, the Dadeville track and field team seemingly found theirs with Philip Baker. 

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Submitted / TPI Dadeville's Philip Bakers competed in the AHSAA State Decathlon Meet on Tuesday, finishing ninth overall across all classifications.