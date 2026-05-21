The upkeep of the City of Dadeville is not completed through happenstance. Instead it takes a dedicated group of volunteers who want to see it thrive. 

The Dadeville Beautification Board is not short on praise from community and council members; however, the compliments never cloud what they are working on next. Currently, the board is focused on prepping the city for the nation’s 250th birthday on top of regular maintenance the board volunteers to upkeep. 

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File / TPI The Tohopeka chapter of the Daughters of the American Revolution recognizes the Dadeville beautification board on Thursday in celebration on Arbor Day.