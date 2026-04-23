The new Camp Hill Fire Department chief did not plan to find himself in his new position — rather he was called to it after the community rallied around him when tragedy struck. 

Richard Davis had just moved to Camp Hill when his mother suffered a heart attack at his home on Christmas Eve. The town’s fire and police departments responded and did all they could for Davis’ mother. She was transported to the hospital and Davis said after seeing his mother, he walked out and everyone was still there, waiting. 