DPD and TCSO police reports June 2-8 TPI Staff TPI Staff Author email Jun 12, 2026 11 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8myF?6 ck^DEC@?8mk^Am kAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? $@FE9 %2==2DD66 $EC66E H:E9 >2;@C 52>286 2?5 >:?@C :?;FC:6D]k^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? $@FE9 %2==2DD66 $EC66E H:E9 >2;@C 52>286 2?5 >:?@C :?;FC:6D]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 7:CDE\568C66 E967E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? %9H62EE x?5FDEC:2= q@F=6G2C5]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 ak^DEC@?8mk^AmkAm• s2G:5 |4vF:CE H2D 2CC6DE65 7@C 5:D@C56C=J 4@?5F4E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? }@CE9 %2==2DD66 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8myF?6 gk^DEC@?8mk^AmkAm• %C2G:D (:==:2>D[ @7 $62=6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C AC@32E:@? C6G@42E:@?]k^AmkAm• y@D6A9 #6?62F[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 @? @FEDE2?5:?8 72:=FC6 E@ 2AA62C H2CC2?ED 7@C 72:=FC6 E@ H62C D276EJ 36=E 2?5 DFDA6?565 G69:4=6 C68:DEC2E:@?]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 fk^DEC@?8mk^AmkAm• vC68@CJ v@@5H:?[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 7@C 4@FCE C676CC2= C6G:6H]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 ek^DEC@?8mk^AmkAm• #FDD6== q2==2C5[ @7 pF3FC?[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• #@56C:4< z6==6J[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 49:=5 DFAA@CE 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 ck^DEC@?8mk^AmkAm• r92C=6D r@==:?D[ @7 %2==2DD66[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 72:=FC6 E@ A2J 4@FCE 7:?6D]k^AmkAm• |2EE96H rC2H7@C5[ @7 $J=242F82[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C AC@32E:@? C6G@42E:@?]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Report Arrest Traffic Accident Theft Driving Under The Influence TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular DPD and TCSO police reports May 26-June 2 BIG THINGS ON THE HORIZON: Ace Hardware to open next spring Social media intern starts at Dadeville Chamber Family history develops local farmer’s heart for ministry Local park changes name to celebrate 100 years of Lake Martin Local Weather Currently in Alexander City 75° Partly Cloudy89° / 72° 2 AM 74° 3 AM 74° 4 AM 73° 5 AM 72° 6 AM 72° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.