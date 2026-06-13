The Dadeville City Council approved an ordinance increasing the city’s sales tax from 3.5% to 4%.
District 5 councilmember Tony Wolfe requested the half cent increase be earmarked for first responders. The council agreed and the increase begins in the new fiscal year on Oct. 1.
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