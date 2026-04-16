During Tuesday’s Dadeville City Council meeting, Scott Baker from the parks and rec department and Karen White from the city’s senior nutrition program gave presentations.
Baker shared with the council a few completed projects and how the department prepares and works on fields.
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