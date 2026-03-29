A Dadeville High School senior is aiming for high ranks inside the organization that helped shape her confidence. 

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Submitted / TPI Caldwell moves to the next round of interviews in June to potentially serve as a 2026-2027 Alabama FFA state officer.

DHS senior and Future Farmers of America chapter president Addie Caldwell was selected as a state officer candidate for Alabama FFA. Caldwell also serves as the state association central district reporter. 