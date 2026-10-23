Regardless of who wins, they are both in the playoffs and both on the road.

But the winner between the Dadeville and Ranburne football teams this Friday will avoid an eventual matchup against the No. 1 team in all of Class 2A.

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Samuel Higgs / TPI Dadeville's Nakia Woody (2) and the Tigers make the long trip to Ranburne in a battle for the No.3 seed in Class 2A Region 4. A No. 3 seed would avoid a matchup against Luverne in the first round of the playoffs.