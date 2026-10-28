Dadeville’s volleyball season came to a close Thursday in the 2026 Class 2A South Regional Tournament, as the Tigers fell to G.W. Long in straight sets, 25-9, 25-17 and 25-7.

Facing one of the final and biggest challenges of the postseason, Dadeville struggled to match the Rebels’ early intensity. G.W. Long established control in the opening set through powerful serves, coordinated attacks and consistent ball control, forcing the Tigers to fight for opportunities to get their offense going.

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