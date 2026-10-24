Dadeville secures No. 3 seed, ends regular season on high note Lizi Arbogast Lizi Arbogast Managing Editor Author email Oct 24, 2026 49 mins ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save At the beginning of the game, Dadeville was on its toes.After marching down the field and being stopped short of the goal line by Ranburne, the Bulldogs’ offense came out swinging with a long, 40-yard run. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmxE BF:4<=J 3642>6 2 H@CCJ 7@C E96 %:86CD]k^AmkAmqFE ;FDE 2D BF:4<=J 2D :E H2D 2 H@CCJ[ E9@D6 762CD H6C6 52D965 2D s256G:==6 5:5?’E 2==@H 2?@E96C 3:8 A=2J =:<6 E92E — AC24E:42==J 2== 82>6]k^AmkAmx?DE625[ E96 %:86CD 23D@=FE6=J 5@>:?2E65 uC:52J ?:89E’D r=2DD ap #68:@? c 82>6[ 6?5:?8 E96 C68F=2C D62D@? H:E9 2 bd\`c 32?8]k^AmkAm“(6 ;FDE 925 E@ <66A A=2J:?8[” s256G:==6 4@249 r925 |4z6=G6J D2:5 23@FE E96 62C=J >:D4F6D] “p7E6C E92E @?6 CF?[ H6 D6EE=65 :?] %96J 9:E FD @? 2 =:EE=6 >:D5:C64E:@? E96C6[ 2?5 @E96C E92? E92E[ E96 5676?D6 D6EE=65 :? 2?5 C62==J E96J 5@>:?2E65 F?E:= H6 AFE D@>6 J@F?8 8FJD :? =2E6C :? E96 82>6]”k^Am Lizi Arbogast / TPI Dadeville's Gerramie Davis, center, drops back for a pass against Ranburne. kAms256G:==6 We\c[ d\aX 2== 3FE A@DE65 E96 D9FE@FE 2D #2?3FC?6’D EH@ E@F495@H?D 42>6 =2E6 :? E96 7@FCE9 BF2CE6C 282:?DE E96 D64@?5\E62> 5676?D6]k^AmkAmp?5 @? E@A @7 2== E92E[ E96 %:86CD D64FC65 E96 }@] b DA@E :? E96 C68:@?[ >62?:?8 E96J’== EC2G6= E@ A=2J %9@>2DG:==6 :? E96 7:CDE C@F?5 :?DE625 @7 A6C6??:2= A@H6C9@FD6 {FG6C?6]k^AmkAm“*@F <?@H[ ?@ >2EE6C H92E[ H:? @C =@D6 E9@F89[ H6 8@E 2 E@F89 @AA@?6?E E@ 8@ A=2J[” |4z6=G6J D2:5] “qFE :E’D A=2J@77 D62D@? ?@H[ 2?5 H6 ?665 2 H66< @77 E@ C6DE 2?5 E@ 962= FA] (6 8@E D@>6 8FJD E92E 2C6 32?865 FA[ 2?5 D@ 2 H66< @77 H:== 5@ FD 8@@5 >6?E2==J 2?5 A9JD:42==J]” k^AmkAmuC:52J ?:89E[ E96 %:86CD 6=64E65 E@ A=2J v6CC2:>6 s2G:D 2E DE2CE:?8 BF2CE6C324<] |4z6=G6J 5:5 ?@E 4@>>6?E @? H9J E92E 564:D:@? H2D >256[ 3FE D2:5 96 H2D A=62D65 H:E9 s2G:D’ A6C7@C>2?46]k^AmkAmw6 7:?:D965 H:E9 2 A2:C @7 A2DD:?8 E@F495@H?D]k^AmkAm“w6 A=2J65 2 ?:46 82>6 E@?:89E[” |4z6=G6J D2:5] “w6 >256 D@>6 8@@5 564:D:@?D] $E:== 8@E D@>6 E9:?8D E@ H@C< @?] (6 >:DD65 2 76H @AA@CEF?:E:6D ;FDE H:E9 D@>6 564:D:@? >2<:?8[ 3FE 96’== 86E 36EE6C 2E E92E 2?5 <66A H@C<:?8]” k^AmkAmpD :>AC6DD:G6 2D s256G:==6’D 5676?D6 H2D uC:52J ?:89E[ E96 @776?D6 H2D ;FDE 2D AC@=:7:4] p== 3FE @?6 E@F495@H? H6C6 D4@C65 3J 5:776C6?E A=2J6CD]k^AmkAmp7E6C DE2==:?8 2E E96 8@2= =:?6 @? E96 7:CDE 5C:G6[ E96 %:86CD D9@H65 E96J >62?E 3FD:?6DD 2D s2G:D |4z6=G6J C2? 324< E96 6?DF:?8 AF?E 7@C 2 E@F495@H?] w@H6G6C[ E92E D4@C6 H2D 42==65 324< 5F6 E@ 2? :==682= 3=:?5D:56 3=@4<[ 3FE E92E 5:5?’E DE@A s256G:==6 7C@> 7:?5:?8 A2J5:CE]k^AmkAmyFDE E9C66 A=2JD =2E6C[ s2G:D 7@F?5 |4z6=G6J[ H9@ K:8K28865 9:D H2J 2C@F?5 5676?56CD 2?5 H6?E F?E@F4965 :?E@ E96 6?5 K@?6 7@C 2 bg\J2C5 D4@C6]k^AmkAm~? E96 %:86CD’ ?6IE A@DD6DD:@? — 2?@E96C =@?8 5C:G6 — s6<2C:6 s2?:6=D H2D E96 @?6 H9@ 7@F?5 E96 6?5 K@?6 @? 2 `c\J2C5 CF?]k^AmkAmr2=6 w2?<D 25565 2 CFD9:?8 E@F495@H? 2?5 2 C646:G:?8 @?6[ 2?5 r@C56 y6776CD@? 8@E :? @? E96 7F? H:E9 2 cf\J2C5 D4@C6 E@ 86E E96 >6C4J\CF=6 4=@4< CF??:?8 7@C E96 %:86CD] k^AmkAmy6776CD@? 7:?:D965 H:E9 2 E62>\=625:?8 `ad CFD9:?8 J2C5D]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Dadeville Tigers Ranburne Bulldogs Class 2a Region 4 Regular Season Playoffs Gerraime Davis Chad Mckelvey Davis Mckelvey Cale Hanks Corde Jefferson Lizi Arbogast Managing Editor Author email Follow Lizi Arbogast Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular TCBOE moves toward appointed superintendent model Dadeville mayor continuing to work on city’s vision TCBOE weighs residency enforcement Tigers punch ticket to regionals, sweep Comer New clinic brings options for recovery, pain relief Local Weather Currently in Alexander City 48° Clear76° / 43° 1 AM 49° 2 AM 48° 3 AM 47° 4 AM 48° 5 AM 48° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.