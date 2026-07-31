In October, the Dadeville Performing Arts Center will reach its fifth year of enlivening  the Dadeville Community using the youth.

Since opening, the DPAC has averaged 30 shows per year and has a range of 1,000 to 1,500 attendees annually. DPAC has also hosted a range of children’s shows consistently throughout the year as well as musical shows from local and visiting artists. 

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File / TPI The Dadeville Performing Arts Center will reach its five year milestone in October. DPAC president Kim Walls, left, wants to add more classes for youth and adults in the community.