Opening five years ago, the Dadeville Performing Arts Center is entering another new beginning. 

The center recently purchased land on East South Street thanks to partnerships with Jerry Purcell with Lake Martin Realty and Mitch Downing from Downing Land Surveying by donating their services. 

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Submitted / TPI Dadeville Performing Arts Center president Kim Walls, left, board president Jerry Purcell and board member Jeff Bonebrake partner to aquire land for a second DPAC building. Purcell with Lake Martin Realty and Mitch Downing with Downing Land and Surveying donated their professional services to help find viable land to build the second building on.