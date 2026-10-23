DPD and TCSO police reports Oct. 14-20 TPI Staff TPI Staff Author email Oct 23, 2026 2 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m~4E] a_k^DEC@?8mk^AmkAm• |2=4@=> (:==:2>D[ ae[ @7 ':52=:2[ v6@C8:2 H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `gk^DEC@?8mk^AmkAm• p D:?8=6\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? w@CD6D9@6 q6?5 #@25 H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `ek^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? }@CE9 qC@25?2I $EC66E H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `dk^DEC@?8mk^AmkAm• p?E9@?J qFCE@?[ ae[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 7:CDE\568C66 A@DD6DD:@? 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? w6CC6? $EC66E]k^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? }@CE9 qC@25?2I $EC66E H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `ck^DEC@?8mk^AmkAm• p D:?8=6 G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_ H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmpCC6DED H6C6 H:E9@FE :?4:56?E]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m~4E] `dk^DEC@?8mk^AmkAm• p=2J29 r@==F>[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Dadeville Police Department Tallapoosa County Sheriff's Department Arrest Drug Possession Marijuana TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular TCBOE moves toward appointed superintendent model New clinic brings options for recovery, pain relief Dadeville mayor continuing to work on city’s vision Tigers punch ticket to regionals, sweep Comer TCBOE weighs residency enforcement Local Weather Currently in Alexander City 76° 76° / 43° 4 PM 76° 5 PM 74° 6 PM 69° 7 PM 63° 8 PM 59° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.