It’s almost time for the kids to go back to school and the Camp Hill community is coming together to make it possible for every child. 

The Ebenezer District Women’s Department partnered with the Congress of Christian Education, the Town of Camp Hill and Mayor Juanita Woody to host a back-to-school bash on Saturday at the Ebenezer District Center. The program hosted a speaker and lunch before school supplies were distributed. 

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Kayli Williams / TPI Opelika High School senior Ericson "Moni" Thomas reminds students to stay focused while navigating the upcoming school year during his speech at the Ebenezer District Center's back-to-school bash on Saturday.