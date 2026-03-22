Tallapoosa County Alabama 4-H is continuing to build leaders as it gets ready to host its Tallapoosa County 4-H County Contest. 

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Submitted / TPI Students from the 2025 Tallapoosa County 4-H Contest compete in over 100 competitive events.

On April 11 students from the ages of nine to 18 will gather at Dadeville Elementary School to compete in 16 different contest areas including baking, art of container gardening, Legos, public speaking, extreme birdhouse, graphic design, interior design, nature design and more. Registration is required and must be completed by April 3. 