Folk music singer and songwriter Larry Long has spent decades giving a voice to the stories of small town people.

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Three decades after folk singer Jack Shelton wrote songs and collected stories from Camp Hill residents, he returned Saturday to perform some of the songs.

Thirty years ago, Shelton visited several rural towns around Alabama, including Camp Hill, recording stories from the old-timers in each of those towns. He has been touring these same towns 30 years later, sharing the stories and songs he wrote way back when.

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