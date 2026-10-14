As the holiday season creeps up, Loaves & Fishes Food Pantry is already in need of bulk food items. 

Loaves & Fishes Food Pantry executive director Charissa Reynolds said the pantry does currently have food in stock, but the sources that provide their food in bulk, such as food banks, are not able to supply the amount of food it needs to provide for all of the families it sees. 

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Submitted / TPI Loaves & Fishes Food Bank accepts volunteer help with food distribution days on Thursdays and throughout the week to prepare for its food distribution.