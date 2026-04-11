A free local tutoring organization is preparing for its biggest event since beginning operations early this year. 

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Sarah Chase / TPI Queen's Place CEO Brandon Morgan speaks to Kiwanis Club members about the organization's roots and upcoming gala.

Queen’s Place, a nonprofit organization that offers a range of free tutoring services, began its program in January. Now, it is preparing for its inaugural gala starting at 4 p.m. April 18 at the Central Alabama Community College Betty Carol Graham Technology Center.