The Burroughs Law Firm announces the opening of a new law firm in downtown Dadeville. Founder of The Burroughs Law Firm, Calvin Burroughs is a former prosecutor who prosecuted criminal cases in Tallapoosa, Macon, Chambers and Randolph counties. He brings that experience, as well as experience as a former federal agency immigration attorney and former civil litigation attorney, to serve clients in Dadeville and other communities across East Alabama.

"Having served as a prosecutor, a civil litigator and a federal attorney, I have had the unique opportunity to see the justice system from several different angles," Burroughs said in a press release. "I am thrilled to open my doors in downtown Dadeville. My goal is to leverage my diverse legal background to provide accessible, knowledgeable and client-centered representation to the people of rural East Alabama and beyond." 