Patriot Park and the American Legion Post 143 celebrated Memorial Day honoring sacrifices made by service men and women.

Patriot Park hosted its ceremony with Dadeville Mayor Chuck Ledbetter, state Rep. Ed Oliver and senior defense liaison to Republican gubernatorial candidate Tommy Tuberville, Brian Naugher, as speakers. 

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Sarah Chase / TPI American Legion Post 143 members salute the new American and Alabama flags as they rise after reitring the previous flags.