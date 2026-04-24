The Alabama legislative session for 2026 has come to an end. As bills became laws and headlines, Deborah Miller from Miller Jones Lobbying Firm outlined a productive session at the Alabama State House to the Dadeville Kiwanis Club last Thursday.

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Sarah Chase / TPI Deborah Miller from Miller Jones Lobbying Firm details bills that succesfully passed the legislature this past session to Kiwanis Club members.

Miller said there were 650 house bills introduced and 380 senate bills. About a third of the bills passed and Miller said a lot of those were local bills. One bill passed raised the reimbursement rates health insurance companies pay for ambulance services. 