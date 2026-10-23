Hooper Academy might be one of the hotter teams in AISA at the moment, excluding Chambers Academy, that is.

The Colts have won the last five games on their schedule, scoring 42 or more points in four of those games. It started with a 56-0 win over Crenshaw Christian, then Autauga Academy, then Valiant Cross, then Edgewood and just last week, Lowndes.

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File / TPI Southern Prep's Brayden Pace (7) and the Rangers face off against Hooper Academy this Friday. The last time the two saw each other was back in 1970, with Southern Prep winning the game.