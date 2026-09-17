The Southern Prep football team was on the cusp of coming away with its second win of the season with a low-scoring affair against Edgewood Academy last week, falling 12-8. However, the Rangers have no time to waste with another tough matchup in the midst of the No. 4 team in AISA, Lowndes Academy, this Friday.

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Cliff Williams / TPI Southern Prep’s Enrique Burguette (2) passes against Holtville’s Andrew Whitlock (51) last week. The Rangers host No. 4 Lowndes Academy this Friday.