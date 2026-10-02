It's not crazy to say the Ranger Raid offense the Southern Prep football team has adopted has found its stride.

Last week against Crenshaw Christian, the Rangers put up a season-high in points with a 39-10 win — toppling the previous mark of 34 points against Valiant Cross in Week 1. In the best way possible, everything was clicking for the Rangers, piling up 388 total yards of offense against the Cougars.

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File / TPI Southern Prep’s Brayden Pace (7) and the Fighting Ranger face off against a winless Sparta Academy. Southern Prep is coming off a season-high 39 points last week against Crenshaw Christian.