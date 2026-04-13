After a fulfilling experience at the Electric Cooperatives of Alabama Youth Tour, a Reeltown High School junior is headed to Washington, D.C. 

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Submitted / TPI Addie Hand, middle from left, will attend the Washington Youth Tour in June.

Addie Hand was selected to join delegates from around the country for the 2026 Washington Youth Tour. Hand was chosen after the judge panel for the Alabama Youth Tour interview witnessed how she conducted herself during the tour. They evaluated how she interacted with her peers, legislatures and how she made connections. 