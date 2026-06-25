Dadeville City Council members and Tallapoosa County Commissioners were invited to learn more about a local company. 

Automotive manufacturer Seoyon E-Hwa Auburn, which is located in Dadeville, invited the council members and county commissioners to learn more about its culture, workforce and how they function as they are requesting an abatement of property tax and manufacturing use tax. The group also took a tour of both of the company’s production plants. In attendance was Dadeville Mayor Chuck Ledbetter, District 1 council member Stephanie Kelley, District 3 council member Teneeshia Goodman-Johnson, District 4 council member Terry Greer and District 5 council member Tony Wolfe. Joining them were Tallapoosa County commissioners T.C. Coley and Steve Robinson. Lake Martin Economic Development Alliance executive director Denise Walls was also present. 

062426 Seoyon E-Hwa Tour.jpg
Buy Now

Sarah Chase / TPI District 4 Dadeville city councilmember Terry Greer, left, district 1 Tallapoosa County Commissioner T.C. Coley and district 2 commissioner Steve Robinson listen as they learn more about operations at Seoyon E-Hwa.