The playoffs are just all but confirmed for the Southern Prep football team, but there is one more hurdle before the Rangers get there — Heritage Academy.

The Rangers opted for a unique matchup with the Hawks coming to town all the way from Newnan, Georgia for the final regular season matchup. Heritage Academy sits at 2-7 this year and is currently riding a six-game losing streak, which the Rangers aim to extend to seven.

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Cliff Williams / TPI Southern Prep’s Josh Wilson (8) and the Rangers host out of state opponent Heritage Academy. Southern Prep is expected to be in the playoffs next week, but an opponent has not been determined.