One Southern Preparatory Academy student has had a busy summer. 

Incoming senior and JROTC battalion commander Nick Izzo attended two military summer camps: the West Point Military Academy Summer Leaders Experience and the United States Naval Academy Summer Seminar. 

072226 Nick Izzo Programs.jpg
Buy Now

Stacy Godfrey / US Naval Academy Staff Photographer Incoming senior at Southern Preparatory Academy Nick Izzo accepts the Ironman Award after attending the United State Naval Academy Summer Seminar. He also attended the West Point Military Academy Summer Leaders Experience.