Avenues are opening up as the Camp Hill Fire Department works to get up to standard. 

Camp Hill fire chief Richard Davis took over a department in need of new gear, equipment and maintenanced fire hydrants. As of now, partnerships are brewing to get the gear and equipment portion in shape.

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File / TPI Camp Hill Fire Department is exploring avenues for improvement and partnering with local fire departments to update its equipment.