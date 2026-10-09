Back-to-back wins are certainly what the doctor ordered for the Southern Prep football team. 

Now, it is time to make that three in a row. 

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File / TPI Southern Prep’s Rence Benefield (12) and the Rangers have piled on two straight wins the last two weeks. This week they face off against an Abbeville Christian that has had three straight shutout victories.