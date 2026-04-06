In comparison to some of the teams Dadeville is facing, the Tigers are significantly smaller in size.
But where they don’t lack is heart and versatility — especially when looking at how many events each person competes in. Look no further than someone like Phillip Baker.
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