The 2026 volleyball season will bring a new challenge to the Dadeville volleyball team. The biggest of them all is an entirely new classification and entirely new area.

The Tigers dropped from Class 3A to Class 2A after the AHSAA reclassification, pitting them up against Reeltown, Central Coosa and Thorsby in Area 8. But even with the new challenges that await them, the Tigers are getting their work in this summer.

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File / TPI The Dadeville volleyball team has been hard at work this summer to gear up for the new Class 2A Area 8 it'll be in. The Tigers new area foes consist of Reeltown, Central Coosa and Thornsby. A'mari Russell is one of the key returning pieces to the line up.