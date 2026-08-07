The summer has been nothing short of busy for the Dadeville football team, all of which is going to pay dividends on the upcoming Friday nights. 

Tigers coach Chad McKelvey, accompanied by seniors Justice Young, Nakia Woody, Cale Hanks and Porter Davis, all made the trip last Wednesday to First Baptist Opelika for the iHeart Radio Media Day to chronicle the upcoming season. 

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Samuel Higgs / TPI Dadeville football coach Chad McKelvey, along with four of his seniors made the trip to Opelika for the iHeart Radio Media Day. McKelevey discussed the new region, along with some new non-region foes.