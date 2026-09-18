Editor’s Note: This story contains information about suicide and may be triggering to some readers. If you are suicidal or having suicidal ideations, please call 988 immediately. 

This year’s annual Walk for Hope made its way to Dadeville on Saturday with the same message it always holds: no one is as alone as they might believe they are. 

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Sarah Chase / TPI Sucide Awareness and Prevention Foundation interim executive director Maggie Bell shares the mission of the SAM Foundation with attendees before the walk begins at the Dadeville High School Track on Saturday.