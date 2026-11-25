The Holtville flag football team checked off a lot of firsts this season.
The first game, the first win, the first touchdown; all of which are normally to be expected for a team in its inaugural season. However, the Bulldogs took that up a notch.
kAmkDA2?mx? E96:C 7:CDE\6G6C D62D@?[ w@=EG:==6 >256 :ED 7:CDE A=2J@77 2AA62C2?46 2?5 H@? :ED 7:CDE A=2J@77 82>6] p?5 7@C 2 496CCJ @? E@A[ :E D64FC65 :ED 7:CDE D9FE@FE :? E96 A=2J@77D H:E9 2 ac\_ H:? @G6C {6u=@C6] %96? w@=EG:==6 >256 :ED D64@?5\C@F?5 563FE 2?5 H@? E92E 82>6 E@@[ H:E9 2 bh\g H:? @G6C q@@<6C %] (2D9:?8E@?]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m$@ :E’D D276 E@ D2J E96 =:DE 8@6D @? 2?5 @? 7@C E96 qF==5@8D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&=E:>2E6=J[ w@=EG:==6 D2H :ED DF446DD7F= 42>A2:8? 4@>6 E@ 2? 6?5 :? E96 E9:C5 C@F?5 H:E9 2 bb\`a =@DD E@ qC6H32<6C %649 :? E96 BF2CE6C7:?2=D[ 2 E62> H:E9 2 7@FC\J62C 9625 DE2CE @? w@=EG:==6] qFE 6G6? E96?[ 4@249 $=256 w@==6J 4@F=5 ?@E 36 92AA:6C H:E9 9@H 9:D E62> 8C6H E9C@F89@FE E96 D62D@?]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x >62?[ 7C@> H66< @?6 H96? J@F 925 2 3F?49 @7 8:C=D H9@ 925 ?6G6C 6G6? E9@F89E 23@FE A=2J:?8 7@@E32==[” w@==6J D2:5] “W%96JX 5:5?VE 8C@H FA A=2J:?8 324<J2C5 7@@E32== @C 2?JE9:?8 =:<6 E92E[ 2?5 5:5?VE F?56CDE2?5 @?\D:56D[ @77\D:56D[ 7@CH2C5 A2DD @C 2?JE9:?8 =:<6 E92E] p?5 E@ 36 23=6 E@ D66 E96> 8C@H :?E@ 2 G6CJ 7F?52>6?E2=[ D@F?5 2?5 ;FDE 4@>A6E:E:G6 7@@E32== E62> W:D 2H6D@>6X]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu@C E96 qF==5@8D[ p??2 {2HC6?46 C66=65 :? 3@E9 @7 E96 E@F495@H?D E96 qF==5@8D D4@C65] $96 6?565 96C ?:89E H:E9 D:I 42E496D 7@C fa J2C5D 2=@?8 H:E9 E96 EH@ EC:AD E@ E96 6?5 K@?6] z2=: x?8C2>[ 2E BF2CE6C324<[ 6?565 96C ?:89E `b @7 ag 7@C `a_ A2DD:?8 J2C5D 2?5 E9@D6 EH@ A2DD:?8 E@F495@H?D E@ {2HC6?46]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%92EVD E96 D2>6 <:?5 @7 =@@< E92E H6VG6 925 7@C 96C 2== J62C[” w@==6J D2:5 @7 {2HC6?46] “(6 <?6H H6 42? 4@F?E @? 96C H96? H6 ?66565 D@>6E9:?8 3:8] $@[ ;FDE 36:?8 23=6 E@ 42== 96C ?F>36C :D 3:8 E:>6]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms676?D:G6=J[ z6??65J x?8C2> 2?5 %655: w@==2?5 H6C6 4C65:E65 H:E9 2 E62>\9:89 7:G6 7=28 AF==D 6249 — x?8C2> 2=D@ ?233:?8 2? :?E6C46AE:@? :? E96 D64@?5 BF2CE6C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“vC:E[” w@==6J D2:5 23@FE E96 A6C7@C>2?46 @7 9:D E62>] “%96J 32EE=65 E96:C 3FEED @77 3@E9 D:56D @7 E96 32==] (6 4@>A6E65j H6 <?6H H92E H6 H6C6 4@>:?8 :?E@ H96? H6 8@E 96C6] (6 <?6H E92E E9:D H2D 8@:?8 E@ 36 2 G6CJ 8@@5 32== E62>[ 2?5 xV> AC@F5 @7 @FC A6C7@C>2?46 E@52J] x 766= =:<6 H6 4@>A6E65 2?5 A=2J65 2 C62==J 8@@5 32== 4=F3 AC6EEJ H6==]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 3:886DE E2<62H2J 7C@> E9:D 7:CDE D62D@? :D E92E E96 32D6=:?6 92D 366? D6E 7@C J62CD E@ 4@>6] tDA64:2==J H:E9 2 8@@5 4@C6 @7 A=2J6CD 4@>:?8 324< E@ E96 =:?6FA ?6IE J62C[ w@==6J 6IA64ED E96 qF==5@8D E@ 36 324< :? A=2J@77 4@?E6?E:@? 4@>6 ?6IE J62C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%96 8C@HE9 2?5 E96 3F:=5:?8 567:?:E6=J DE2CED 96C6[” w@==6J D2:5] “(6 <:?5 @7 6IA64E E9:D ?@H] %9:D :D H92E H6 6IA64E] %9:D :D H92E H6 6IA64E65 H96? H6 DE2CE65] (6 925 2 AC6EEJ 8@@5 :562 @7 H92E H6 925 2?5 <?6H E96 E:>6 2?5 677@CE :E H2D 8@:?8 E@ E2<6 E@ 86E E@ E9:D A@:?E] }6IE J62C[ x 766= =:<6 H6V== 36 23=6 E@ 42A:E2=:K6 2?5 36 36EE6C] x >62?[ H6VC6 8@@5 ?@H[ 3FE H6V== H@C< @FE D@>6 <:?<D]”k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am