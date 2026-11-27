U.S. District Court Judge Bill Lewis had an option to serve in the military. But at the urging of his father Billy Wayne Lewis Sr., went on to be an attorney, then prosecutor, defense attorney and now judge.
Lewis shared parts of his story as he celebrated Veterans Day as the keynote speaker for the Wetumpka VFW Veterans program.
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