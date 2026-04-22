A Wetumpka man is facing more and upgraded charges as authorities continue to investigate two recent Wetumpka shootings.

Daveyun Stinson, 20, of Wetumpka, was arrested on the scene of a Sunday, April 19, shooting where a victim was found with multiple gunshots at Revv at the intersection of Coosa River Parkway and Highway 14. Stinson was charged with first-degree assault. On Wednesday, that charge was upgraded.

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