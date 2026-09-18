Sometimes a new region means a new slate of games, and that’s exactly what’s on the plank for Elmore County’s football team this Friday night. The Panthers are playing host to Charles Henderson, a team they’ve never met on the gridiron before.

But just because this is unfamiliar territory doesn’t mean it’s any less important for ECHS, which is searching for its second win in Class 4A Region 4 action.

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Lizi Arbogast / TPI Elmore County will look to stay hot as it hosts Charles Henderson for a homecoming game Friday night.

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