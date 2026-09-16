It was a simple early fall Saturday night plan for a few teenagers from Eclectic.
Cruise country roads, laugh with friends and maybe roll a yard or two.
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