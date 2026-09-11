Featured Wetumpka narrowly falls to Russell County in undefeated battle Claude Collins Sep 11, 2026 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Wetumpka’s undefeated start came down to the final minutes Friday night, but the Indians could not finish the job, falling 32-29 to Russell County in a battle between two 3-0 teams.Wetumpka had the offensive firepower to stay within striking distance, but penalties repeatedly put the Indians in difficult situations while Russell County capitalized on its opportunities. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmz2CD6? %2E6 =65 (6EF>A<2 @776?D:G6=J[ 244@F?E:?8 7@C E9C66 E@F495@H?D H:E9 @?6 CFD9:?8 D4@C6 2?5 EH@ E@F495@H? A2DD6D]k^AmkAm%2E6 4@??64E65 H:E9 z2=63 q2==2C5 7@C EH@ @7 E9@D6 D4@C6D[ H9:=6 s6@? u=@J5 25565 2?@E96C E@F495@H? @? 2 D4C66? A2DD 7C@> r92C=:6 $<:AA6C]k^AmkAm(6EF>A<2 6DE23=:D965 >@>6?EF> 62C=J[ FD:?8 $<:AA6C’D >@3:=:EJ 2?5 D6G6C2= <6J A=2JD E@ <66A 5C:G6D >@G:?8] ~? @?6 4CF4:2= 7@FCE9\5@H? D:EF2E:@?[ $<:AA6C 72<65 2 AF?E 2?5 E@@< @77 7@C 2 7:CDE 5@H?[ 6IE6?5:?8 E96 A@DD6DD:@?]k^AmkAmp 3:8 AF?E C6EFC? 2=D@ AFE E96 x?5:2?D :? 72G@C23=6 7:6=5 A@D:E:@?[ 2==@H:?8 %2E6 E@ 7:?:D9 E96 5C:G6 H:E9 2 CFD9:?8 E@F495@H?]k^AmkAm#FDD6== r@F?EJ C67FD65 E@ =6E (6EF>A<2 AF== 2H2J]k^AmkAm%96 (2CC:@CD 4@?E:?F65 E@ 2?DH6C E9C@F89@FE E96 ?:89E[ <66A:?8 E96 82>6 H:E9:? C6249 H9:=6 7@C4:?8 E96 x?5:2?D E@ A=2J 7C@> A@DD6DD:@? E@ A@DD6DD:@?]k^AmkAm(6EF>A<2’D 3:886DE AC@3=6> H2D :ED A6?2=E:6D]k^Am Buy Now Lizi Arbogast / TPI Wetumpka quarterback Charlie Skipper (12) and the Indians fall to 3-1 on the season. kAmu=28D C6A62E65=J 5:DCFAE65 E96 x?5:2?D’ C9JE9> 2?5 AFE E96 @776?D6 369:?5 E96 492:?D] x? 2 82>6 F=E:>2E6=J 564:565 3J E9C66 A@:?ED[ E9@D6 >:DE2<6D >256 :E 5:77:4F=E 7@C (6EF>A<2 E@ DFDE2:? E96 >@>6?EF> :E ?66565]k^AmkAm%96 x?5:2?D 2=D@ =@DE $<:AA6C =2E6 :? E96 E9:C5 BF2CE6C 27E6C E96 BF2CE6C324< DF776C65 2? :?;FCJ[ 7@C4:?8 (6EF>A<2 E@ 25;FDE H:E9 E96 82>6 6?E6C:?8 :ED >@DE :>A@CE2?E DEC6E49]k^AmkAm$E:==[ (6EF>A<2 4@?E:?F65 E@ 32EE=6]k^AmkAm{2E6 :? E96 7@FCE9 BF2CE6C[ %2E6 56=:G6C65 @?6 @7 E96 3:886DE A=2JD @7 E96 ?:89E H96? 96 4@??64E65 H:E9 q2==2C5 7@C 2 eh\J2C5 E@F495@H?] %96 6IA=@D:G6 D4@C6 82G6 E96 x?5:2?D 2 492?46 E@ >2<6 @?6 7:?2= AFD9 2?5 3C@F89E (6EF>A<2 H:E9:? DEC:<:?8 5:DE2?46]k^AmkAm%96 x?5:2?D :>>65:2E6=J EC:65 E@ E2<6 25G2?E286 @7 E96 >@>6?EF>]k^AmkAm(6EF>A<2 2EE6>AE65 2? @?D:56 <:4< 7@==@H:?8 E96 E@F495@H?[ 9@A:?8 E@ C682:? A@DD6DD:@? 2?5 8:G6 E96 @776?D6 2?@E96C @AA@CEF?:EJ]k^AmkAm%96 x?5:2?D 4@F=5 ?@E C64@G6C :E]k^AmkAm#FDD6== r@F?EJ C6E2:?65 A@DD6DD:@? 2?5 AC@E64E65 :ED 25G2?E286[ AC6G6?E:?8 (6EF>A<2 7C@> 86EE:?8 E96 32== 324< 7@C 2?@E96C A@E6?E:2= D4@C:?8 5C:G6]k^AmkAm%96 (2CC:@CD 96=5 @? 7@C E96 ba\ah G:4E@CJ[ 92?5:?8 (6EF>A<2 :ED 7:CDE =@DD @7 E96 D62D@?]k^AmkAm(6EF>A<2 5C@AA65 E@ b\`[ 3FE E96 x?5:2?D D9@H65 A=6?EJ @7 7:89E 282:?DE 2?@E96C E62> E92E 6?E6C65 E96 ?:89E F?56762E65]k^AmkAm%2E6’D E9C66\E@F495@H? A6C7@C>2?46[ q2==2C5’D EH@ E@F495@H? C646AE:@?D 2?5 u=@J5’D C646:G:?8 D4@C6 82G6 (6EF>A<2 E96 @776?D:G6 AC@5F4E:@? :E ?66565 E@ C6>2:? 4@>A6E:E:G6]k^AmkAmqFE E96 >2C8:? 7@C 6CC@C H2D D>2==]k^AmkAm%96 A6?2=E:6D[ E96 =@DD @7 $<:AA6C 2?5 E96 72:=65 @?D:56\<:4< C64@G6CJ 2== A=2J65 2 C@=6 :? <66A:?8 (6EF>A<2 7C@> 4@>A=6E:?8 :ED =2E6 AFD9]k^AmkAmu@C E96 x?5:2?D[ uC:52J ?:89E H2D 2 E9C66\A@:?E =6DD@? :? 6I64FE:@?]k^AmkAm(6EF>A<2 ?@H EFC?D :ED 2EE6?E:@? E@ E96 ?6IE 82>6 2E b\`[ =@@<:?8 E@ 4@CC64E E96 >:DE2<6D E92E <6AE :E 7C@> =62G:?8 E96 ?:89E H:E9 :ED A6C764E C64@C5 :?E24E]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Wetumpka Russell County Football High School Karsen Tate Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Rezoning for restaurant still possible in residential district Weapons stolen in Wetumpka in scam Wetumpka Oktoberfest being reimagined Man to serve 20 months in child sex abuse case Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Aug. 27 to Sept. 1 Local Weather Currently in Alexander City 75° 84° / 72° 4 AM 74° 5 AM 74° 6 AM 74° 7 AM 73° 8 AM 74° Online Poll What is your favorite truck stop? You voted: Love's Flying J Pilot TA Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.