Elmore County Commission Stock
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Cliff Williams / TPI More than 400 Elmore County juniors visited Wetumpka and the historic Elmore County Courthouse for Government Day Thursday. It gave students a chance to interact with government officials and leaders of area agencies.

The Elmore County Commission called up students who finished CERT training, won FCCLA state championships and earned wrestling state championships to the dais at its Monday meeting.

“On a regular basis we recognize students and athletes who have won state titles,” Elmore County Commission chair Bart Mercer said.

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