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Cliff Williams / TPI BASS fishing legend Hank Parker was in Elmore County last week. While he did fish some and watched turkey, he was mainly spreading his story on how he came to God.

Bass in Lake Jordan and area rivers are safe after a visit from bass fishing legend Hank Parker.

While the two-time Bassmaster Classic Champion and Angler of the Year fisherman wet his hook and boated a 8-pound large mouth while visiting Elmore County last week, that wasn’t what Parker was fishing for. He was sharing his story of being a high school dropout and with little to his name, finding himself and God while fishing the U.S.A.'s lakes.

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