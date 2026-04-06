Bass in Lake Jordan and area rivers are safe after a visit from bass fishing legend Hank Parker.
While the two-time Bassmaster Classic Champion and Angler of the Year fisherman wet his hook and boated a 8-pound large mouth while visiting Elmore County last week, that wasn’t what Parker was fishing for. He was sharing his story of being a high school dropout and with little to his name, finding himself and God while fishing the U.S.A.'s lakes.
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